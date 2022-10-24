Galatasaray'ın içindeki İrlandalı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı. Sarı Kırmızılı taraftar öğrenince çok şaşıracak

Zira takımların; Başkanların, Yöneticilerin

Teknik Direktör ve futbolcuların hatalarını

Görmemiş olurum..

Ülke yabancı futbolcu çöplüğüne dönmüş;

Birçok kulüp batmış;

Biz hakem konuşuyoruz...

Ali Palabıyık Galatasaray-Alanyaspor maçının fazlasıyla önüne geçti..

Sacha Boey'in kırmızı kartına ben açıkçası sarı kart bile vermem..

Zira pozisyon Alanyaspor yarı sahasında başlıyor;

Gol tehlikesi yok...

Abdülkerim Bardakçı'nın Efecan Karaca'ya müdahalesi arkadan müdahale;

Ancak sarı kartla geçiştirilebilir...

Hakem Ali Palabıyık geçen yıl da kararlarıyla

Deplasmandaki Rizespor maçını alıp

Galatasaray'a vermişti...

NEF Erden Timur

Ve Teknik Direktör Okan Buruk keşke onu da konuşsalar..

Sergio Oliveira ile başlayan atakta

Mauro Icardi'nin enfes pasıyla topla buluşan Dries Mertens

Kaleci Runar Runarsson'un altından bırakıyor

Ve NEF tribünlerini ayağa kaldırıyordu..

ASLAN pençesini göstermişti Alanyaspor'a..

Ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin;

"Ceza sahası içinde pas yapma hastalığı" sırasında

Yusuf Özdemir'den topu kapan Sergio Oliveira pasını bıraktı;

İlk golü attıran Mauro Icardi golü attı

CimBom 2-0'ı yakaladı...

Sacha Boey'in oyundan atılması sonrası

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk çıktı sahneye....

Kariyeri müthişti(!)

Önce Elazığspor'u küme düşürmüş;

Sivasspor'u düşürmek üzereyken gönderilmiş;

Kazara Robinho Souza ve Demba Ba'lı Başakşehir'e şampiyonluk kazandırmış;

Ancak Trabzonspor kupa hüsranı sonrası kovulmuş;

1,5 sene takım çalıştırmamış bir adamdan başarı beklemek

Hayalcilik olurdu..

Her zaman söylüyoruz;

TAKIMIN ÇATISI BO-ZUL-MAZ..

Peki Okan Buruk ne yaptı?

Önce ikinci golü atan;

Sahanın en iyilerinden Dries Mertens'i çıkardı;

Ardından da 71'de

Oyunu iki yönlü oynayan;

Gollerde büyük payı olan Sergio Oliveira'yı çıkardı

Adeta "Galatasaray'ın içindeki İrlandalı" misali

Takımına 2 puan kaybettirdi..

Zaten maça sol bek oynamayı bilmeyen Kazımcan Karataş'la çıkıp;

Elinizdeki tek mevcut sol bek Patrick van Aanholt'u kadroya almıyorsanız

Ve "Yeteneksizlik abidesi" Berkan Kutlu'dan

Sol bek yaratmayı umuyorsanız

Galatasaray'da Teknik Direktörlük yapmamalısınız...

Okan Buruk sanki ikinci yarıda

Rakibi ve meslektaşı Francesco Farioli'den taktik almış gibiydi..

Çünkü bir takımın kimyası

Ancak bu kadar bozulabilirdi..

Okan Buruk o kadar yanlış hamleler yapıyor ki

Adeta "aportta bekleyen" Fatih Terim'e

"Gel yerime geç" der gibi..

"NETFLIX Terim" bu ikramı geri çevirir mi bilinmez..

Galatasaray'ın Uruguaylı bücürü Lucas Torreira da

Arnaud Lusamba'ya o faulü yapmasın..

Zaten bu kadar kısa boylu bir ön libero neden alındı anlamak zor..

Kaleci Fernando Muslera da

Kalesinden çıkıp Alanyaspor yarı sahasına gelerek

Hakem Ali Palabıyık'a itiraz edeceğine

Doğru baraj kurdursun;

Kapattığı köşeden Jure Balkovec'in

Serbest vuruş golünü yemesin...

Avrupalı kulüplerin peşinden koştuğu(!) Danimarkalı stoperiniz Victor Nelsson da

Zinedine Ferhat'ın -yerden- ortasında

Golü atan Ahmed Hassan'a hamleye -kafayla- gitmesin...

Çok eleştirdiğim Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de

İkinci yarıda sahaya sürdüğü Jure Balkovec ve Oğuz Aydın'la Galatasaray'ı salladı

Zinedine Ferhat ve Ahmed Hassan ile yıktı...

Sonuç olarak Galatasaray Okan Buruk'la

10 maçta 12 puan kaybetti..

Lider Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 5'e çıktı..

Direkt kırmızı kart gören Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı

2 hafta sonraki Beşiktaş derbisinde oynamazlarsa büyük sıkıntı...

Ancak önce Karagümrük maçı var...

Bakalım Başkan Dursun Özbek ve NEF Erden Timur

Bu hafta ne konuşacaklar?

Yoksa sessiz kalıp

Teknik Direktör Okan Buruk'un altını mı oyacaklar?

Tam da Lucas Torreira ve bugün oynamayan Juan Mata;

Fatih Terim'i takibe almışken...

Sezon başında söylediğim

"Bu enfes kadro Okan Buruk için kurulmadı" şeklindeki sözlerim

Doğru çıkacak gibi...

Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak?

Bu sorunun cevabı için kulaklarımızın üzerine yatıp bekleyelim;

Zira Galatasaray oldukça çalkantılı günlere gebe...