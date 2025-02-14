Okan Buruk’un bu çıkışına kimse anlam veremedi: Herkes akredite mi?

Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında sürpriz bir çıkışta bulundu.

Okan Buruk basın toplantısına başlamadan önce salondaki gazetecilerin tümünün akredite olup olmadığını sordu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Daha önce olmuştu ya burada, herkes akredite mi? Kim bakıyor buna?" ifadelerini kullandı.



Daha sonra salondaki görevli Okan Buruk'a "Evet buradaki herkes akredite" cevabını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk’un basın toplantısındaki çıkışına kimse anlam veremedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sarı kırmızılı taraftarlar takımın kötü oyunundan sorumlu tuttukları Okan Buruk’a “Akredite” çıkışı üzerinden yüklendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Buruk’un eleştirel sorulara karşı önceden önlem almak için böyle bir çıkış yaptığını savundu.