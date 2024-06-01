Okan Buruk’un dudak uçuklatan zamlı maaşı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Okan Buruk’un dudak uçuklatan zamlı maaşı ortaya çıktı

Okan Buruk’un Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme yenilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başarılı teknik adam Buruk’un maaşına büyük bir zam yapacağı belirtildi.

Galatasaray’ı 2 sene üst üste şampiyon yapan Teknik Direktör Okan Buruk, 2 yıl daha takımın başında kalacak.

Avrupa’da birçok kulübün radarına giren başarılı teknik adamla, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önümüzdeki hafta masaya oturacak.

2 senelik sözleşme imzalaması planlanan Okan Buruk’a zam gelecek. Senelik 30 milyon lira alan Buruk’a 45 milyon lira daha zam gelecek. Buruk 2 sene için toplamda 150 milyon lira maaş alacak.

Yönetim yaklaşık 2 milyon Euro düzeyinde olacak paranın, Avrupa’daki teknik direktörlerle kıyaslandığına fazla olmayacağı görüşünde.

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