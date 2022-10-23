Alanya maçını bekleyen Galatasaray'daki kelle avcılarını Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Geçenlerde bir yazısının başlığı; "Kelle avcıları pusuda bekliyor"du. Avcıların pusu kurdukları Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü.

Haklı Osman abi. Ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Okan Buruk'un üzerine oynayanlar var. Dedikodu yapanlar var. Başarısız olsa da gitse diyenler var. Galatasaray'da dolgun maaşlı görevlere tekrar dönmek isteyenler var. Tribündeki bazı taraftar görünümlü kişileri kurgulayanlar var. İşin en acısı da bunların içinde Galatasaray yönetiminde söz sahibi olan kişiler de var.

Peki bunu nasıl başaracaklar? Elbette ki takımın kötü gidişine bel bağlayacaklar. Takım kötü gitsin ki; Okan Buruk'a yol verilsin! Kendi istedikleri gelsin, istedikleri gibi at koştursunlar.

Bugünkü Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da durum bu. Galatasaray'da futbol Okan Buruk'un üzerine oynanan bir oyun oldu.

Şimdi diyeceksiniz ki; daha ne yapsınlar? Kadroya bir sürü yıldız aldılar. Okan Buruk için daha ne yapsınlar?

Bu transferlerin hepsini Okan Buruk'un istediğini sanmıyorum. Çünkü plansız programsız yapılmış transferler bunlar. Bir yöneticinin ön plana çıkmak, reklamını yapmak için yaptığı transferler. Bir takımda bu kadar general olmaz! Kadroda herkes yıldız mübarek; oysa takımlara asker de gerek!

Şimdi ortaya çıkan durum şu: Okan Buruk onu oynatsa, bunu niye oynatmıyor? Bunu oynatsa onu niye oynatmıyor? Mata'yı koysa Mertens ne olacak? Icardi'yi koysa son maçta hırsından neredeyse topu ısıracak olan Gomis-Seferovic ikilisi ne olacak? O kadar aynı özellikte oyuncu aldılar ki; yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal.

Bu durumda ne olacak?

Okan Buruk bir kadro çıkaracak. Eğer yenilirse kimi oynatırsa oynatsın ötekileri niye oynatmadı diye başlayacaklar altını oymaya. Ötekileri oynatsa, berikileri niye oynatmadı dişe devam edecek bu. Bakın genç yetenekleri saymıyorum bile. Onlar ancak kupa maçlarında yedek olup sonradan girebilirler oyuna bu gidişle.

İşte Alanyaspor maçı öncesi Okan Buruk'u bekleyen en büyük tehlike budur. Ateş topu var hocanın elinde; yanmasını bekleyen de onlarca kişi.

Ama ben Okan Buruk'un bu işten elini yakmadan çıkacağını sanıyorum. Yeter ki kulaklarını tıkasın, duygularıyla değil mantığıyla karar vermeye devam etsin.

Sonuçta bu bir avuç kelle avcısının dışında milyonlarca Galatasaraylı var. Onlar da hocanın ve takımın arkasında. İşte o milyonlar adına; yürü be Okan hoca!