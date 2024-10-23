Okan Buruk’un forvet kararı belli oldu. Osimhen mi, Icardi mi?

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Okan Buruk’un forvet kararı belli oldu. Osimhen mi, Icardi mi?

Galatasaray’ın bugün oynayacağı Elfsborg maçında Teknik Direktör Okan Buruk’un forvette kime şans vereceği belli oldu. Buruk’un, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kadroda bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde Elfsborg’u ağırlayacak. Bugün saat 17.30’da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, çıktığı son 9 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Roland Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.

FORVETTE KİM OYNAYACAK?

Teknik Direktör Okan Buruk’un Elfsborg maçındaki forvet tercihi merak konusu oldu. Sarı kırmızılıların kalesini Günay’ın koruması beklenirken, savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Jalert, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim’in oynaması bekleniyor.

Orta sahanın ortasında Sara ve Torreira’nın forma giymesi beklenirken kanatlarda ise Yunus Akgün ve Barış Alper oynayacak. Teknik Direktör Buruk’un maça çift forvetle çıkması bekleniyor. Forvette Osimhen ve Icardi’nin birlikte oynayacağı öğrenildi.

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