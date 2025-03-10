Okan Buruk’un hatasını açıkladılar: Galatasaray uçurumun kenarından döndü

Galatasaray’ın geriden gelerek kazandığı maçı değerlendiren spor yazarları Okan Buruk’un maçın başındaki hatalarını sıraladı. İlk yarıda Galatasaray’ın neredeyse sahada olmadığını vurgulayan spor yazarlar, sarı kırmızılıların aldığı galibiyetle uçurumun kenarından döndüğünün altını çizdi.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı değerlendirmeler şöyle:

Levent Tüzemen (Sabah): G.Saray, Alanya'da resmen uçurumun kenarından döndü. Üç günlük Antalya tatilinde Okan Buruk, öyle bir kadro planlamış ki, ilk yarıda G.Saray sahada yoktu. G.Saray'ın kültüründe kanat oyuncuları olmadan oynamak yoktur. Buruk'un Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma örneği gibi sahaya kadro sürmesi ve kanatsız oyun G.Saray'ı etkisiz hale getirdi. Alanya'nın tek atağında yenilen gol, ceza alanı içerisinde Lemina'nın rakibine önlem almamasının ürünüydü. Okan Buruk, Lemina'yı çıkartıp Yunus'u alarak ve göbekte Sara-Torreira ikilisine dönerek Galatasaray'ın oyun hafızasına dönmesini sağladı. Yunus ve Barış'ın kanatlardan yaptığı bindirmeler Alanya savunmasının dengesini ve huzurunu bozdu. G.Saray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem G.Saray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de F.Bahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, G.Saray'ın oyun hafızasına göre davranmalı.

Osman Şenher (Milliyet): Kadro olarak Süper Lig’in en iyi 2 takımından birisin. Çok büyük yıldızların var, fakat uzun süredir gerçek gücünü sahaya koyamıyorsun. Alanya karşısında dün gece öyle bir ilk yarı seyrettik ki, bu takım birkaç hafta sonra şampiyonluk yarışından kopar diye düşündüm. Yasin Kol’un ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yüzünün mimikleri, Galatasaraylı futbolculara yaklaşımı hiç hoş değildi. Gösterdiği kartlara bir şey demiyorum ama madem o kartlar çıkıyor, Süper Lig’deki tüm hakemler, o itirazlara, yarı sert faullere kart çıkarmalı... Bugüne kadar böyle hareketlere hiçbir futbolcunun kart aldığını görmedim. Yasin Kol dün gece Galatasaray’a bu ayrıcalığı gösterdi.

Uğur Meleke (Hürriyet): Ligin bitimine sadece 10 maç kaldı ve sarı kırmızılılar 7 puan farkla namağlup lider konumdalar. Şampiyonluk için de önemli bir avantaja sahipler. Ancak gerek Galatasaray’ın Avrupa’ya tatsız vedası, gerekse ligde Fenerbahçe’ye karşı yarattığı 3 maçlık mesafenin ikiye düşmesinde bence benzer bir problem başroldeydi: Okan Buruk, takımının temel ayarlarıyla çok fazla oynadı. Başarmış formasyonu ve oyuncu grubunu sebepsiz kurcaladı. Amerikalıların meşhur deyimiyle: “Bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye kalktı”

Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray’ın oyun planında Yunus ile Mertens’in kapladığı alan tahmin edilenin çok üzerinde. Son 1 ayda Okan Buruk, takımının oyun ayarlarıyla o kadar fazla oynamak zorunda kaldı ki, ezberlenmiş ve Galatasaray’ı son iki yılda şampiyon yapan oyun kilometrelerce geride kalmış gibi görünüyor. Devre arasında Lemina çıkıp Yunus girdikten sonra Galatasaray fabrika ayarlarına yaklaşabildi. Öncelikle Lemina harika bir oyuncu, tempolu ama Torreira ile rolleri fazla çatışıyor. Geçen hafta Kasımpaşa maçında puan kaybının sebeplerinden biri de buydu. Lemina çıktıktan sonra Sara’yı 8’e çekip, Yunus’u sağ, Barış’ı sola almak Galatasaray’a maçı kazandıran hamleydi.