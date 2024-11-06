Okan Buruk’un hedefinde rekor var. Türk futbol tarihine geçebilir

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar maça galibiyet parolası ile çıkarken karşılaşmanın Okan Buruk için ayrı bir önemi bulunuyor.

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.

Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.