Okan Buruk'un kafası karışık! Liverpool planı ne olacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 30 Eylül Salı günü İngitere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir dizilişle çıkacağı merak ediliyor. Buruk, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında Liverpool maçının provasını yaptı ve beşli savunmayı denedi.

Sarı kırmızılılar her iki maçı kazansa da oyun Buruk'u ve taraftarları memnun etmedi. Özellikle Alanyaspor maçında rakibe verilen pozisyonlarda kaleci Uğurcan Çakır başarılı oldu.

Okan Buruk, 3 stoper ve 2 bekle oynadığı dizilişle mi ya da dörtlü savunma mı tercih edeceğine yarınki son antrenmanda karar verecek.