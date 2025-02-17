Okan Buruk’un kritik maç için tercihi belli oldu: Gözler bu akşam Rize’de olacak

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Okan Buruk’un kritik maç için tercihi belli oldu: Gözler bu akşam Rize’de olacak

Süper Lig’de bu akşam gözler Rize’de oynanacak kritik maça çevrildi. Galatasaray, 24. Haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Teknik Direktör Okan Buruk’un kritik maç için tercihi belli oldu.

Galatasaray'da gözler bugün oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrilmiş durumda. UEFA Avrupa Ligi'nde Alkmaar deplasmanında beklemediği şekilde 4-1 yenilen sarı-kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde işleri sıkı tutuyor. Bugün oynanacak olan Rizespor mücadelesi öncesinde teknik direktör Okan Buruk, takımda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk, Rizespor deplasmanında yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski'ye ilk 11'de süre verecek.

Galatasaray'da ligdeki cezalarını tamamlayan; Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın da kadroya geri dönmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bu müsabakada süre alamayacak. Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

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