Okan Buruk'un Mourinho pişmanlığı

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 0-0 sona erdi ancak olayları maç sonunda başladı.

Jose Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesini zıplayan maymunlara benzetmesi. Okan Buruk'un Mourinho'ya "Crying One" demesi. Derbinin ardından günlerce konuşulan olaylardan oldu. Mourinho derbi maçı öncesinde Okan Buruk ile selamlaşmadan yedek kulübesine geçmişti. Buruk ise ev sahibi ekibin teknik direktörü olarak Mourinho'nun yedek kulübesine kadar gidip Portekizli teknik adam ve yardımcılarının elini sıkmıştı.

"KEŞKE GİTMESEYDİM"

Spor yazarı İbrahim Seten'in verdiği bilgiye göre Okan Buruk bu hareketinden dolayı çok pişman oldu. Seten "Okan Buruk, maçtan önce Mourinho’nun yanına gidiyor ve Mourinho, ayağa kalkmadan Okan Hoca’nın elini sıkıyor. Okan Hoca buna çok bozulmuş ve yakın çevresine "Keşke gitmeseydim, gittiğime pişman oldum" tarzı şeyler söylemiş." ifadelerini kullandı.