Okan Buruk'un şampiyonluk hediyesi belli oldu. Taraftar zevkten dört köşe olacak

Trendyol Süper Lig'in bitimine 12 hafta kaldı. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi nefesleri kesiyor. Bir haftayı maç yapmadan (Pas) geçecek olan Galatasaray'ın 2 beraberlik ya da 1 maç kaybetme lüksü bulunuyor. Tabii rakibi Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması durumunda geçerli olacak.

Bir yandan şampiyonluk mücadelesine odaklanmış olan Sarı-Kırmızılar, diğer yandan da transferi düşünüyor. Şampiyon olacak takımın direk Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması transferi de ön plana çıkarıyor.

Önümüzdeki sezon kombine biletlere de hatırı sayılı bir zam yapacak olan Aslanlar, tarihi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu gelirlerin başında Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası yer alıyor. Özellikle Victor Osimhen'in gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Taraftarın sevgilisi durumundaki Victor Osimhen'in 75 milyon olan bonservisi transferi imkansız hale getiriyor.

OSİMHEN'İN PARASI SPONSORLARDAN

Ancak yöneticiler şampiyon olunması halinde sponsorlardan elde edilecek gelirle dünya yıldızının tapusunu almayı planlıyor. Bu paranın Çinli bir firma ile koyu Galatasaray taraftarı olan ve ismi sır gibi saklanan milyarder Türk iş insanından alınacağı ifade ediliyor.

Victor Osimhen'in parçalı formayı giymesinin kesinleşmesiyle bu kez rota Mauro Icardi'ye dönecek. Forvet hakkında Osimhen'in yalnız kalmasının futbolcuyu yorduğunun farkında olan yöneticiler bu sorunu Mauro Icardi ile çözmeyi planlıyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Arjantinli yıldızla yöneticiler şimdiden temas halinde.

Buenos Aires'te aylık 50 bin dolara villa kiralayan Icardı sevgilisi China Suarez ile gününü gün ediyor. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin China Suarez'i arayarak İstanbul'da yaşaması için zemin yokladığı ifade ediliyor. İcardi'nin fiyatı 6 milyon 500 bin dolarlık villayı satın almaması da ihtimali kuvvetlendiriyor.

BOEY GALATASARAY'A SICAK

Sarı-Kırmızılı takım, geçen sezon Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i geri almak için de kolları sıvadı. Alman devinin, 30 milyon euroya transfer ettiği yıldız oyuncudan beklediği verimi alamayınca gözden çıkarmasına kesin gözle bakılıyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin yöneticileri Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Alman ekibinin Sacha Boey'i 25 milyon Euro'ya satabileceği belirtiliyor. Sacha Boey'i Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakması İstanbul ekibinin elini kuvvetlendiriyor.

Galatasaraylı yöneticilerin Bayern Münihli yöneticilere "Biz kiralayalım. Yine üstün performans göstereceğine eminiz. Sezon sonunda satar üstelik kar edersiniz" dediği belirtildi.

Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Sacha Boey'li Galatasaray'ın kombinelere talep yaşatmasına kesin gözle bakılıyor. Ürün satışlarında da bu sezonu geri bırakabilir deniliyor.