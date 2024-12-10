Okan Buruk’un tek eksiği Avrupa’da kupa

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde 2 şampiyonluk yaşarken bu sezon Avrupa’da hedeflerini büyüttü. Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden sarı kırmızılılarda yönetim sürekli UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak istediklerini dile getirdi.

Galatasaray, bir yandan Süper Lig’de liderliği elinde bulundururken diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura direkt yükselmek için şansını sürdürüyor. İlk 8 hedefi devam eden sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor. Başarılı teknik adam, kariyerinde lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşarken tek eksiği olarak Avrupa’da kupayı görüyor. Buruk, Fatih Terim’den sonra Galatasaray’da Avrupa şampiyonluğu yaşayan ikinci teknik adam olmayı hedefliyor. Buruk, Galatasaray’ın UEFA Kupası’nı kaldırdığı zaman sarı kırmızılı formayı giyiyordu.

Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde Perşembe akşamı deplasmanda Malmö’ye konuk olacak.