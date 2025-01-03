Okan Buruk’un UEFA listesine alacağı ilk isim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk’un UEFA listesine alacağı ilk isim belli oldu

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da UEFA listesine eklenecek isimler netlik kazanıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un listeye ekleyeceği ilk isim belli oldu.

Galatasaray ara transferde kadrosuna savunmacı ve forvet oyuncusu katmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılarda transfer kadar UEFA listesinde yapılacak güncelleme de merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un listeye alacağı ilk isim belli oldu.

Tecrübeli teknik adamın UEFA listesine yazacağı ilk ismin Roland Sallayi olacağı öğrenildi. Buruk’un Sallayi’yi sağ bekte değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray, UEFA listesine 3 oyuncu ekleyebilecek. Diğer 2 oyuncunun ise ara transferde gelmesi beklenen isimler olduğu belirtiliyor.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi. Macar futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı üretti.

Son Haberler
Beşiktaş transferde rotasını İsviçre’ye çevirdi. 5 milyon euroyu gözden çıkaracak
Beşiktaş transferde rotasını İsviçre’ye çevirdi. 5 milyon euroyu gözden çıkaracak
Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde kuş gribi alarmı verildi
Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde kuş gribi alarmı verildi
Otoyolda o güzergahı kullanacaklar dikkat! Sis görüş mesafesini 100 metreye düşürdü
Otoyolda o güzergahı kullanacaklar dikkat!
Sabahları yapılan tarihi hata kalp krizine neden oluyor! Uzmanlardan korkutan uyarı!
Sabahları yapılan tarihi hata kalp krizine neden oluyor! Uzmanlardan korkutan uyarı!
Devlet Bahçeli-DEM görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte iktidara sunulan 3 talep…
Devlet Bahçeli-DEM görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İşte iktidara sunulan 3 talep…