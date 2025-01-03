Okan Buruk’un UEFA listesine alacağı ilk isim belli oldu

Galatasaray ara transferde kadrosuna savunmacı ve forvet oyuncusu katmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılarda transfer kadar UEFA listesinde yapılacak güncelleme de merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un listeye alacağı ilk isim belli oldu.

Tecrübeli teknik adamın UEFA listesine yazacağı ilk ismin Roland Sallayi olacağı öğrenildi. Buruk’un Sallayi’yi sağ bekte değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray, UEFA listesine 3 oyuncu ekleyebilecek. Diğer 2 oyuncunun ise ara transferde gelmesi beklenen isimler olduğu belirtiliyor.

Sallai bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi. Macar futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı üretti.