Okan Buruk'un uykularını kaçıran 10 madde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon öncesi başlayacak hazırlık kampı öncesinde transferde yaşanan belirsizlik nedeniyle büyük sıkıntı içinde.

Okan Buruk'un uykularını kaçıran 10 madde

Galatasaray'da 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktör Okan Buruk zorda!

Çünkü Galatasaray'da birçok konuda belirsizlik yaşanıyor.

İşte madde madde Sarı - Kırmızılı yönetimin çözmesi gereken konular:

*Kalede Fernando Muslera'nın yedeği bulunamadı. Fernando Muslera'nın gelecek sene A planı mı B planı mı olacağı belirsizliğini koruyor.

*Victor Nelsson'a teklifler var. Yönetim, Nelsson'u gönderirse, yerine kim gelecek?

*Sağ bek Sacha Boey'u isteyen takımlar sıraya girdi. Sağ bek rotasyonu nasıl olacak?

*Sol bekte Kazımcan Karataş var. Yerine as oyuncu mu alınacak? Yoksa Kazımcan Karataş as oyuncu mu olacak?

* Lucas Torreira'ya da teklifler yağıyor. Uruguaylı oyuncunun durumu da netleşmedi.

* Dries Mertens konusu da belirsiz durumda. Yıldız isim, Şampiyonlar Ligi temposuna ayak uydurabilecek mi? Yedek olarak mı, as olarak mı şans bulacak?

* Kerem Aktürkoğlu da teklif alan isimlerden birisi. Kalıp kalmayacağı, giderse yerine kimin geleceği belirsiz durumda.

* Kampa davet edilen Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın durumları da gözlemlenecek. Yabancı oyuncu sayısı ve transferi bu isimlerin kampta göstereceği performansa göre şekillenecek.

* Milot Rashica'nın bonservisi henüz alınamadı. Oyuncuyu Fenerbahçe de istiyor. Bu konuda da belirsizlik hakim.

* Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük bir çaba gösteriliyor. Yerine gelebilecek alternatif isimler de hazır. Ancak Icardi konusunda beklemede olan yönetim, diğer isimler için de net adım atamıyor. Kaynak: Fotospor

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