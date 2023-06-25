Okan Buruk'un uykularını kaçıran 10 madde

Galatasaray'da 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi teknik direktör Okan Buruk zorda!

Çünkü Galatasaray'da birçok konuda belirsizlik yaşanıyor.

İşte madde madde Sarı - Kırmızılı yönetimin çözmesi gereken konular:

*Kalede Fernando Muslera'nın yedeği bulunamadı. Fernando Muslera'nın gelecek sene A planı mı B planı mı olacağı belirsizliğini koruyor.

*Victor Nelsson'a teklifler var. Yönetim, Nelsson'u gönderirse, yerine kim gelecek?

*Sağ bek Sacha Boey'u isteyen takımlar sıraya girdi. Sağ bek rotasyonu nasıl olacak?

*Sol bekte Kazımcan Karataş var. Yerine as oyuncu mu alınacak? Yoksa Kazımcan Karataş as oyuncu mu olacak?

* Lucas Torreira'ya da teklifler yağıyor. Uruguaylı oyuncunun durumu da netleşmedi.

* Dries Mertens konusu da belirsiz durumda. Yıldız isim, Şampiyonlar Ligi temposuna ayak uydurabilecek mi? Yedek olarak mı, as olarak mı şans bulacak?

* Kerem Aktürkoğlu da teklif alan isimlerden birisi. Kalıp kalmayacağı, giderse yerine kimin geleceği belirsiz durumda.

* Kampa davet edilen Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın durumları da gözlemlenecek. Yabancı oyuncu sayısı ve transferi bu isimlerin kampta göstereceği performansa göre şekillenecek.

* Milot Rashica'nın bonservisi henüz alınamadı. Oyuncuyu Fenerbahçe de istiyor. Bu konuda da belirsizlik hakim.

* Mauro Icardi'nin bonservisini almak için büyük bir çaba gösteriliyor. Yerine gelebilecek alternatif isimler de hazır. Ancak Icardi konusunda beklemede olan yönetim, diğer isimler için de net adım atamıyor. Kaynak: Fotospor