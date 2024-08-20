Okan Buruk'un VAR isyanı: Gerekli ceza verilecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Süper Lig'deki VAR kayıtlarına yönelik tepkisini dile getirdi.

Buruk, “Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde, tam anlaşılmayan bir konuşmayla golün iptal edilmesi doğru gelmiyor. Gerekli ceza verilecek. Yeni TFF başkanımızın da ilk açıklamalarından biri VAR hakemlerinin hata yapmaması üzerineydi. Biz herkes için en doğrusu neyse ligin öyle devam etmesini istiyoruz. Çok da üzerinde durmadan TFF’ye teslim olmak gerekiyor,” dedi.

Buruk, Young Boys maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Bu tür maçlarda favori olmaz. 4 sene üst üste liginde şampiyon olmuş bir takım, kadro ve fizik olarak çok iyi bir takım. Bu zemine de alışıklar. Bizim açımızdan ise her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bu tecrübeyi yaşamış oyuncularımız var ama çok dikkatli olmamız gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, takımın durumu hakkında bilgi veren Buruk, “Barış dün idmana çıkamadı, sabah da kendini kötü hissedince bugün dinlensin yarın bakalım dedik. Maça kadar değerlendireceğiz, kendini iyi hissederse yarın bir antrenman yaptırıp maçta düşünebiliriz onu da,” dedi.

Buruk, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ilk hedefleri olduğunu belirterek, “İnşallah ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden bir takımımız olur. Hem ekibime hem de oyuncularıma güveniyorum. Aynı seviyede oynamaya çalışacağız,” dedi.