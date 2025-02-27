Okan Buruk'un yaptığı hareket olay oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son maçında Galatasaray - Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorun ardından Başakşehir'le aynı puan, averaj ve gol sayısına sahip olan Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha az kart gördüğü için ikinci sırayı aldı.

OKAN BURUK'TAN 0-0 İŞARETİ

Galatasaray - Konyaspor maçı oynanırken sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk’un oyuncularına sakin sakin diyerek Eyüpspor-Başakşehir maçının 0-0 olduğunu söylediği anlar kameraya yansıdı. Eğer Başakşehir bir gol bulsaydı ve Galatasaray berabere kalsaydı sarı kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyordu.