Okan Buruk'un yeni hedefi belli oldu

Daha önce çalıştırdığı takımlarda bir sezonda en fazla 69 puan toplayan tecrübeli teknik adam, pazar günü beraberlik alması durumunda bile kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Vavacars Fatih Karagümrük maçına ayrı bir motivasyonla çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmada kariyer rekorunu kırma şansına sahip. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 28 lig maçında 69 puan almayı başardı.

49 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptığı sezonda da 69 puan toplayarak kariyerinin en yüksek puanına ulaşmıştı.

Sarı kırmızılılar, Vavacars Fatih Karagümrük maçında berabere kalırsa puanını 70'e, kazanırsa 72'ye yükseltecek.

Galatasaray, sahadan puanla ayrılması hâlinde Okan Buruk'un ligde en fazla puan topladığı dönemi olacak.

Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2, 44 puan ortalaması yakalamayı başardı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'in başında çıktığı karşılaşmalarda 1, 62 puan elde etmişti. (TRT Spor)



