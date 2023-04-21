Okan Buruk'un yeni hedefi belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk, Vavacars Fatih Karagümrük maçına kariyer rekorunu kırmak için çıkacak.

Okan Buruk'un yeni hedefi belli oldu

Daha önce çalıştırdığı takımlarda bir sezonda en fazla 69 puan toplayan tecrübeli teknik adam, pazar günü beraberlik alması durumunda bile kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Vavacars Fatih Karagümrük maçına ayrı bir motivasyonla çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmada kariyer rekorunu kırma şansına sahip. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 28 lig maçında 69 puan almayı başardı.

49 yaşındaki teknik adam, Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptığı sezonda da 69 puan toplayarak kariyerinin en yüksek puanına ulaşmıştı.

Sarı kırmızılılar, Vavacars Fatih Karagümrük maçında berabere kalırsa puanını 70'e, kazanırsa 72'ye yükseltecek.

Galatasaray, sahadan puanla ayrılması hâlinde Okan Buruk'un ligde en fazla puan topladığı dönemi olacak.

Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2, 44 puan ortalaması yakalamayı başardı.

49 yaşındaki çalıştırıcı, Medipol Başakşehir'in başında çıktığı karşılaşmalarda 1, 62 puan elde etmişti. (TRT Spor)


Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mardin’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım Güncel
Erdoğan 'müjde' diye duyurdu, Naci Görür uyardı: Müsaade etmemek lazım
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı Siyaset
TİP lideri Erkan Baş 'hayalim' diyerek anlattı: TRT Yargı
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi Dünya
Sudan ordusu: Başkentin 'isyancılardan' temizlenmesi aşamasına geçildi
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri Güncel
AKP seçim bürosu önünde silah sesleri
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti Siyaset
YSK, AKP’nin ‘Millet İttifakı’ talebini reddetti: Oy pusulasından çıkarılması istenmişti