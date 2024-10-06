Okan Buruk'un yerine Fatih Terim mi geliyor? Ünlü spor yazarı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'un yerine Fatih Terim mi geliyor? Ünlü spor yazarı açıkladı

Süper Lig’in son şampiyon takımı Galatasaray’da işler son 2 maçta alınan beraberlik ile iyiden iyiye karıştı. Taraftarlar sosyal medyada Okan Buruk’un istifa etmesine yönelik paylaşımlar yaparken ünlü spor yazarı Levent Tüzemen takımın başına Terim’in geçme ihtimalini açıkladı.

Sarı Kırmızılı ekibin son iki maçta aldığı üst üste puan kayıpları kulüp içerisinde ve taraftarlar arasında huzursuzlukların yaşanmasına sebebiyet verdi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde taraftarlar arasında sosyal medyada Okan Buruk’un istifa etmesine yönelik etiket günün en çok konuşulan konuları arasında yer bile aldı.

Söylemler ve dedikodular bu yönde önü alınamaz bir şekilde devam ederken ünlü spor yazarı Levent Tüzemen takımın başına Fatih Terim’in geçme ihtimalini yazdı.

Tüzemen’in açıkladığı Terim gerçeğinde Galatasaray’ın son iki maçta aldığı skandal sonuçların ardından Alanyaspor’a karşı yüksek konsantrasyon ile oynayacaklarını ifade edip bunun sonucunda da puan kaybı yaşanmasını beklemediğini kaydetti.

ERDEN TİMUR FARKI

Tüzemen, sarı kırmızılı ekibin son 2 senede şampiyon olmasında Buruk’un büyük payı olduğunu ve takımdaki gövdeli oyuncuların yönetilmesi konusunda Erden Timur’un en büyük desteği sağladığını ancak şimdi ise takımda yaşanan dalgalanmalardan Okan Buruk’un doğrudan etkilendiğini ifade etti.

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TERİM GERÇEĞİ?

Tüzemen Terim’in gelip gelmeyeceği konusunda Okan Buruk ile Terim arasında yaşanan bir olayı şu şekilde anlatıyor:

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"Geçen sezon G.Saray, evinde F.Bahçe'ye yenildikten sonra Okan Buruk ile Fatih Terim, Küçük Metin'in (Metin Çekiçler) cenazesinde bir araya geldi, sohbet etti.

Bu tür yenilgiler yaşanabilir. Kafana takma, senin iyi bir takımın var. Konya'da kazanırsın ve şampiyon olursun."

Terim, eski öğrencisini hem seviyor hem de destek vermeye devam ediyor. Öküz altında buzağı arayanlar boşuna yangın çıkarmaya çalışmasınlar. O yangını çıkarmaya çalışanlar, yaktıkları ateşin odunları olur. Bu arada ibrasızlık konusunda çalışan eski yöneticilerin isimleri bende saklı, utansınlar."

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