Okan Buruk’un Yunus Akgün kararı belli oldu. Avrupa’nın devleri peşine düşmüştü

Galatasaray’da bu sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de sarı kırmızılı taraftarları mest etti. 24 yaşındaki oyuncuya Avrupa’nın dev kulüplerinin talip olduğu öğrenildi. İtalya ve İspanya’dan taliplerin çıkması üzerine yönetimin tavrı merak konusu oldu.

Avrupa’dan 20 milyon euroluk teklif beklenmesi üzerine yönetim, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüştü. Tecrübeli teknik adamın transfere ilişkin görüşlerini alan yönetim olumsuz yanıt aldı. Okan Buruk’un, Yunus Akgün’ün devre arasında takımdan ayrılmasına karşı olduğu öğrenildi. Buruk, Ynus Akgün gibi katkı veren genç ve yerli oyuncu bulmanın çok zor olduğunun altını çizerek transfere karşı çıktı.

Okan Buruk, gelecek tekliflerin değerlendirilmemesini isterken Yunus Akgün’ün maaşına büyük bir zam yapılacağı öğrenildi. Bu sezon 23 maça çıkan Yunus Akgün 10 gol attı ve 6 asist yaptı.