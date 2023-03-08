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Eski Milli Kaleci Okan Gedikali hayatını kaybetti

Eski milli kaleci Okan Gedikali, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:50
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Okan Gedikalı hayatını kaybetti

Eski Milli Kaleci Okan Gedikali hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kalecilerden Okan Gedikali'nin (62) vefat ettiğini duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski kalecisi Okan Gedikali'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Okan Gedikali'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği'ne ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Okan Gedikali'nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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