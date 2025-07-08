Okan hoca isteğini açıkladı, Başkan kesinin ağzını açtı! İşte Osimhen’in alternatifi

Gitti gidiyor derken, yeniden kalması yönünde umut doğdu.

Gelin bakalım, süreçte neler yaşandı neler.

Niieryalı golcü için Napoli 75 milyon Euro istiyor.

Ancak sözleşmesi önümüzdeki temmuz ayında bitecek.

Bir yıl sonra boşa çıkacak biri için rakam hayli fazla...

Okan Buruk devreye giriyor. Başkan Dursun Özbek’ten tek ricası var. O da ne olursa olsun; Osimhen kalsın. Hatta gerekirse sözleşmeyi 2-3 oyuncu ile kontrat feshedilsin. Alınması planlanan bir o kadar transferden vazgeçilsin. Özet ile her türlü fedakarlık yapılsın.

Oyuncuya Arabistan’dan astronomik teklif var. Ayrıca İtalya’dan da isteyenleri mevcut. Premier Lig için de benzer durumlar söz konusu.

Başkan Özbek, hocasının talebi sonrası hareket ediyor. Oyuncu ile 16 milyon Euro ve artı bonusları ile birlikte 20 milyon Euro’luk teklif sundu. Yıldız isim sorun etmedi. Ancak diğer alternatifler için bekleme kararı aldı. Bu arada Özbek, Napoli kulübü ile görüşmelere hız verdi. 50 milyon Euro önerdi.

Vallahi sevgili dostlar güzel insanlar. Yazarken bile zorlanıyorum. Milyon Euro’lar havalarda uçuşuyor. Kulüpler çıkıp battık, bittik naraları atıyor. Borçlar almış başını gidiyor.

Bu paralar nerden bulunuyor. Nasıl ödeniyor. Anlamak güç.

Osimhen olmazsa Galatasaray kimi alacak?

Camiada konuşulan bu. Yine ortada dünya yıldızı var.

Romelu Lukaku. Ancak gelin görün ki, Belçika asıllı oyuncu da, Napoli forması giyiyor.

Osimhen olmadı, Lukaku’yu verin denilecek! Bir anlamda çifte baskı. Olur mu, olmaz mı kestirmek güç. Geriye kalan şu; kulüpler çıldırmış olmalı.

Avrupa’dan sırf para için kalkıp geliyorlar. Vergisiz.

Çin Bayrak açtı bu anlamda. Arabistan zirveye taşıdı. Büyük paralar saçtı. Biz de ülke olarak, arkalarından takip ediyoruz.

Havalar sıcak. Transfer ateşi daha sıcak. Aman ha, ciğerlerimiz olan ormanlara dikkat edelim.