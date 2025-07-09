Okan Karacan’dan dikkat çeken akıl hastanesi itirafı! Zayıflayınca işleri durmuştu... 52 gün boyunca…

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Karacan’dan dikkat çeken akıl hastanesi itirafı! Zayıflayınca işleri durmuştu... 52 gün boyunca…

Çılgın Dersane film serisinde 'Doktor Bilgin' karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra zor günler geçirdiğini, iş bulamadığını söylemişti. Ruhsal anlamda zorlandığını itiraf eden Karacan, 52 gün boyunca bir ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğünü açıkladı.

Okan Karacan, aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu. Değişimle dikkatleri üzerine çeken Okan Karacan, eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanmıştı. Karacan, bu sürecin ardından zor günler geçirdi.

Öte yandan 70 kilo veren ünlü isim “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” demişti.

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"SİNİR SİSTEMİMİ YÖNETEMEDİM”

Yaşadığı travmaların ardından akıl sağlığı için profesyonel destek almak zorunda kaldığını söyleyen Okan Karacan, "Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Annemle abim, 'Seni hastaneye yatıralım' dedi. Sabahlığımı giydirip elime bir vazo verdiler, ambulansla hastaneye gittik. O vazo, sinirle her şeyi kırıp döktüğüm içindi" ifadelerini kullandı.

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52 GÜN AKIL HASTANESİNDE KALDI

52 gün boyunca akıl hastanesinde tedavi gören Karacan, 13 gününü kapalı serviste geçirdiğini belirtti. Karacan profesyonel bir ekip sayesinde yeniden hayata tutunduğunu anlattı.

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