Okan Kocuk Galatasaray’a veda etti

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı

Okan Kocuk Galatasaray’a veda etti

2019 yılında Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olan file bekçisi sarı-kırmızılı takımdan ayrılığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak.
Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.
Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum”

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