Okan Özkan, Fenerbahçe'den istifasını anlattı: 'İsmail Kartal'dan Mourinho'ya geçince...'

Fenerbahçe'de görevinden ayrılan Futbol Koordinatörü Okan Özkan, L1 Üçgen kanalına açıklamalarda bulundu ve birçok konu hakkında konuştu.

Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BUNDAN SONRA DA BİLGİ SIZACAK: İnsanlar büyütüyor bu konuyu. Çünkü transfer yapılırken; A kulübü var, Fenerbahçe var, oyuncu var, menajeri var, farklı ülkelerdeki haberciler var. Haberin çıkmama durumu çok düşük. Ona rağmen hocanın görüntülü görüşüp adı çıkmayan birçok oyuncu var! Ben ayrıldım ama bundan sonra da haber çıkacak! Yemleme konusu var, başkan bize isim söylemiyor ki isim bizden başkana gidiyor! O yüzden tutarsız bir bilgi bu...

PROFİLLERLE ROLLER UYMADI: İsmail Kartal'dan Mourinho'ya geçtiğinizde oyun da farklılaşıyor. Daha fazla geçişe dönen bir oyun oldu. O zaman bir anda elinizdeki oyuncular, farklı profil oyuncular olarak kaldı ve sırıtmaya başladı. "Tadic koşmuyor, Dzeko yavaş" diyenler oldu. Profillerle roller uymamaya başladı!

BASKILARA DAYANAMADIM: Benim için Galatasaray'ı takip etmek ile Galatasaray maçını izlemek aynı. Beşiktaş ve Trabzonspor'u da takip ediyorum. Galatasaray'ın nasıl oynadığını izliyorum. Rakibe gözümü mü kapatayım? Baskılara dayanamadım takipten çıktım..."