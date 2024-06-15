Okay Yokuşlu: Olumlu bir hava var

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklarını Almanya'nın Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezi Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürürken, milli futbolcu Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminin olumlu geçtiğini belirten Yokuşlu, "Sakatlıklar kamp döneminde oldu. Birkaç arkadaşımız mecburen kadrodan çıktı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Hocamızla, arkadaşlarımızla beraber olumlu bir hava var. İlk maça konsantre olmuş bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

''BİRLİKTELİK HAVASINI YAKALAMIŞ BİR MİLLİ TAKIM VAR''

Takım içinde birlikteliğin önemine değinen 30 yaşındaki futbolcu, "Kamp içinden şöyle bir örnek vereyim; bir şey almak için aşağı kata indim, bir baktım yerde oturmuş 7-8 kişi muhabbet ediyor. Onu görünce açıkçası hoşuma gitti. Taktik, teknik çok önemli özellikle günümüz futbolunda ama saha içindeki birliktelik de saha dışındaki birliktelikten geçiyor. Bence o havayı yakalamış bir milli takım var. Yaş aralıkları da yakın olduğu için daha tecrübeli olan oyunculara da onlarla iyi iletişim kurabildiğini düşünüyorum. O yüzden iyi bir ortam var" şeklinde konuştu.

''İLK MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ''

Gruptaki rakipleri değerlendiren Okay Yokuşlu, "İlk maç bizim için gerçekten önemli. Çünkü galibiyetle başladığımız zaman gruba avantajlı başlayacağız. Gürcistan da bu turnuvaya ilk defa katılıyor. Bizim için galip gelinmesi gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Biz ne kadar genç oyunculardan kurulu olsak da bu turnuvayı çok deneyimlemiş arkadaşlarımız olmamasına rağmen grup lideri olarak bitirmiş bir takım, bu açıdan kendimize güvenmemiz gerekiyor. O yüzden sahada gerekenleri yapıp, özellikle maçı kazanmamız gerekiyor. Portekiz, turnuvanın belki de favorilerinden biri. Bunu daha önce de gösterdik, büyük maçları da gayet iyi şekilde oynayıp, güzel sonuçlar alabildi. O yüzden maç maç bakmamız lazım. Umarım her şey güzel olur" değerlendirmesinde bulundu.

''YETENEKLE TECRÜBEYİ BİRLEŞTİRİP TURNUVAYA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMAMIZ LAZIM''

Tekrardan milli takımda olduğu için mutluluğunu dile getiren Yokuşlu, "Bireysel olarak burada olduğum için çok mutluyum. Özellikle böyle büyük bir turnuvada benim için kulübümde geçen güzel 2 sezonun ardından burada tekrardan olmak, ülkemi tekrardan temsil edecek olmak çok mutluluk verici. Geçmiş şampiyonaya ile alakalı o takımın da çok büyük beklentileri vardı. Çok yetenekli görülüyordu. Çok büyük beklentiler vardı. Ne yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. O yüzden buna ben de dahilim belki o turnuvada olan arkadaşlar şu an genç bir gruba sahip olduğumuz için orada belki de neler yapılmaması gerektiğini, dışarıdan nelerden etkilenip, nelerden etkilenmemesi gerektiğini paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol saha içinde kazanılan bir oyun. Büyük bir turnuva. Buraya geliyorsunuz, göz önündesiniz ama saha içine odaklanmak çok önemli oluyor. Orada gördüklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. O takım da çok güzel bir takımdı, büyük beklentiler vardı. Aynı şekilde bu takım öyle. Belki de daha büyük başarılar yakalayacak bir takım. Ama sadece yetenekle bu turnuvalarda başarı elde edilmiyor. O yüzden yetenekle, tecrübeyi birleştirip güzel bir harman oluşturup, turnuvaya güzel bir başlangıç yapmamız lazım" dedi.

'Almanya'da sahaya çıkmak istediğin bir stadyum var mı?' sorusuna ise milli futbolcu, "Berlin derdim herhalde, finale. Almanya'da olması çok güzel, taraftarlarımızla birlikte olacağız. Herhangi bir stadyum ayrımı yapmıyorum, yeter ki taraftarlarımızla o stadyumlarda mutlu olalım yeter" diye cevap verdi.

''MONTELLA'NIN OYUNCULARLA İLİŞKİSİ GAYET İYİ''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, futbolcularla ilişkisinin iyi olduğunu belirten Okay Yokuşlu, "Herkes birbirine karşı çok açık. Hoca ve oyuncular arasında gerekli iletişimin sağlandığını düşünüyorum. Saha içinde taktik ve teknik anlamında gerekse de saha dışı anlamında bize çok sıcak kanlı ve güzel yaklaşıyor. Geçen turnuvaya göre daha iyi bir hazırlık aşaması geçirdiğimizi düşünüyorum. Bunu görmek mutluluk verici. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

''KENDİ AÇIMDAN BU SAYILARI YAKALAYIP BURAYA GELMEK MUTLULUK VERİCİ''

Geçtiğimiz sezon West Bromwic Albion ile 50'ye yakın maça çıktığını hatırlatan milli futbolcu, "Bir avantaj olarak görmüyorum bunu takımım adına bir ekstra güç olarak görmek gerek. Geçtiğimiz sezon 50'ye yakın maç oynadım ama grup aşamasından lider çıkmış bir milli takımımız da var. O yüzden burada kim oynarsa oynasın herkesin formda olması ve en iyi seviyesinde olması takım için faydalı olacaktır. Birimizin belki iyi diğerinin kötü günü olur o yüzden takım içindeki herkes çok önemli. Bu sakatlıklar canımızı sıktı, arkadaşlarımız adına üzüldük. Kendi açımdan bu sayıları yakalayıp buraya gelmek mutluluk verici, bunu takım için faydalı bir şey olarak görüyorum" açıklamasında bulundu.

''BENİM İÇİN OLUMLU GEÇEN BİR SEZONDU''

Bu sezonki bireysel performansından mutlu olduğunu söyleyen Yokuşlu, "West Bromwich'e, Premier Lig'e çıkma hedefiyle gittim, bu sene çok yaklaştık ama maalesef yarı finalde elendik. Ben de takımımda neredeyse her maçta süre aldım ve takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. O yüzden benim için olumlu geçen bir sezondu. Ama bazen futbol bu, çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" şeklinde konuştu.

''HERKES AYNI HEDEF ETRAFINDA TOPLANMIŞ DURUMDA''

Yoğun geçen sezonun ardından milli takımdaki antrenmanların nasıl etkilediğine yönelik soruya ise Okay Yokuşlu şunları söyledi:

"Açıkçası bunu kamplarda biraz ayarlamak gerek, biz de öyle yapıyoruz. Çünkü çok yoğun bir sezonun ardından buraya geliyoruz, idmanların şiddetini, takım içindeki rahatlığı bazen vermek gerekiyor, aynı zamanda da çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Onun ayarını yapmak gerek. O açıdan bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yaklaşık 3 haftadır kamptayız, aynı istek ve azimle çalışmalara devam ediyoruz. Sadece onun ayarını yapmak gerek. Futbolcu olarak bizim için burası motive edici bir yer. Takımlarımızda başarılı olup olmasak da burada çok muhabbeti bile olmuyor, çünkü bambaşka bir hedef herkes aynı hedef etrafında toplanmış durumda."