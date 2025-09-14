Okay Yokuşlu Trabzonspor taraftarından ve takım arkadaşlarından özür diledi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettiği dev maçta Okay Yokuşlu 20'inci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli oyuncu, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine alarak takım arkadaşlarından veTrabzonspor taraftarından özür diledi.

Okay Yokuşlu paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum.

Bugünkü mağlubiyetin bütün sorumluluğu benimdir.Bütün takım arkadaşlarımın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”