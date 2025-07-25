Okçulardan Türkiye'ye altın madalya!

Kaynak: Haber Merkezi
Okçulardan Türkiye'ye altın madalya!

2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları’ndaki 5’inci altın madalya, Okçuluk Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı’ndan geldi.

Okçuluk Makaralı Yay Erkekler Milli Takımımız 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Yunus Emre Arslan ve Yakup Yıldız'dan oluşan Milliler, finalde Hindistan'ı 232-231 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

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