Okçulardan Türkiye'ye altın madalya!

Okçuluk Makaralı Yay Erkekler Milli Takımımız 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Batuhan Akçaoğlu, Yunus Emre Arslan ve Yakup Yıldız'dan oluşan Milliler, finalde Hindistan'ı 232-231 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
???? OKÇULARIMIZDAN ALTIN MADALYA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2025
???? 2025 FISU Üniversite Yaz Oyunları'nda ????????Makaralı Yay Erkek Milli Takımımız, finalde Hindistan'ı 232-231 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
????Sporcularımızı tebrik ediyoruz! pic.twitter.com/DHYm7iK5ze