Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yeni Ordu Stadyumu'nda devam ediyor

Ali Yazan - Ordu /YENİÇAĞ

16 Ağustos 2023 tarihinde eleme turları ve sıralama atışlarının ardından 13:45’te gerçekleşen açılış seremonisi ile devam eden şampiyonanın ikinci gününde U15 Klasik Yay Erkek, Kadın ve Karışık takımlarda derece elde eden takımlar belli oldu.

U15 Klasik Yay Erkek Takımlarda Gazi Okçuluk Spor Kulübü birinci, Geleneksel Sporlar Gençlik Ve Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor üçüncü olurken, U15 Klasik Yay Kadın Takımlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Gaziantep Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Bartın Belediyesi Spor Kulübü üçüncü ve U15 Karışık Takım Sıralamasında Geleneksel Sporlar Gençlik Ve Spor Kulübü birinci, Altinok Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Ankara Gsm Spor Kulübü üçüncü olma başarısı gösterdi.

Şampiyona 20 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, katılımcı tüm antrenörlere, sporculara başarı dileklerini iletti ve Tüm Sporseverleri Yeni Ordu Stadyumu'na okçuluk şölenine davet ediyoruz.'' dedi.