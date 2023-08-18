Okereke Beşiktaş için kulübüne rest çekti

Editör: Fatma Demirkaya

Bir süredir Siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan David Okereke Beşiktaş’a transfer olmak için kulübü Cremonese’ye rest çekti

ANTRENMANA ÇIKMADI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmana çıkmadığı belirtildi

BU KEZ ANLAŞMAYA YAKINLAR

Haberde ayrıca ilk teklifi kabul edilmeyen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi

PERFORMANSI

Nijeryalı golcü, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.