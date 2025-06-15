Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma merasimindeki konvoy, çok ilginç yöntemlerle kesildi. Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gençler, damattan para alana kadar kalkmadı. Bahşiş alan gençler, masayı toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

Yenice ilçesinde yaşayan Yusuf Satıcı, Aslı Onan ile dünyaevine girdi. Düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içinden geçen konvoyu, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi durdurdu. Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı. Damadı ve sağdıcını okey masasına oturtup oyun oynatıp bahşiş aldıktan sonra konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.