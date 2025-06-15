Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

Kaynak: İHA
Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kestiler

Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma merasimindeki konvoy, çok ilginç yöntemlerle kesildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde gelin alma merasimindeki konvoy, çok ilginç yöntemlerle kesildi. Okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gençler, damattan para alana kadar kalkmadı. Bahşiş alan gençler, masayı toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

Yenice ilçesinde yaşayan Yusuf Satıcı, Aslı Onan ile dünyaevine girdi. Düğün günü gelini Yenice merkezden aldıktan sonra şehir içinden geçen konvoyu, damadın arkadaşı Sinan Armut ve eşi durdurdu. Gelin arabasının önüne okey masası kuran damadın arkadaşları, masayı yoldan kaldırmadı. Damadı ve sağdıcını okey masasına oturtup oyun oynatıp bahşiş aldıktan sonra konvoy yeniden yoluna devam etti. Düğün konvoyunda yaşanan o anlar ise kameraya kaydedildi.

Son Haberler
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Ankara'da az su tüketen abonelere indirim
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
Çorum'da park halindeki cip alev alev yandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "işten çıkarma" açıklaması
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Eskişehir'de zirai dondan etkilenen kiraz üreticisine destek
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı
Özgür Özel’den Babalar Günü mesajı