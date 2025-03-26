Okey masasına kurşun yağdırdı: 2 ölü

Kaynak: İHA

Adana'da bir kişi kahvehanede oynayan 2 arkadaşı okey masasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi.

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İddiaya göre, D.G. (17) kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'a (35) henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ın bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.

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