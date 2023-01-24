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Okey oynarken adam vurdu. Yakayı böyle ele verdi

İstanbul Şişli’de kafeteryada okey oynayan bir şahıs, içeri giren genci silahla bacağından vurdu. Saldırgan kaçarken cep telefonunu düşürünce yakayı ele verdi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:34
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Okey oynarken adam vurdu

Okey oynarken adam vurdu. Yakayı böyle ele verdi
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İHA’da yer alan habere göre olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde 4 arkadaş cadde üzerindeki kafeteryaya gelerek masaya oturdu. Şahıslar ardından oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra içeriye giren M.B., şahıslara doğru yaklaştı. O esnada şahıslardan biri silahını çıkartarak M.B.’ye ateş açtı. Saldırı sonucu M.B., sağ bacağından yaralanarak yere yığılırken, saldırganlar ise koşarak kaçtı.

OYUN OYNARKEN GELEN GENCİ VURDU
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

SALDIRGANI KAÇARKEN CEP TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ
Kafeteryada güvenlik kamerası olmaması nedeniyle çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alan ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis ekipleri, şahıslardan birinin kaçarken cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Telefonu incelemeye alan polis, saldırganın kimliğini bu şekilde tespit etti. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de, okey oyunu oynayan şahısların kullandığı taşlardan da parmak izi aldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
 

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