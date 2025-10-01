Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti

Ülkücü Milliyetçi camianın yakından tanıdığı isim olan Ökkeş Şendiller yaşamını yitirdi.

Ökkeş Şendiller, hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şendiller, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında yaşamını kaybetti.

okkes-sendillerden-tutuklamalara-destek-h8519.webp

ÖKKEŞ ŞENDİLLER KİMDİR?

Maraş Katliamı'ndan sonra Adana Sıkıyönetim Mahkemesinde açılan davada bir numaralı sanık olduğu bildirildi.

Maraş olayları sırasında sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirme suçu isnad edildi ancak Şendiller beraat etti.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Maraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.

kkes-sendiller-4.jpeg

Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra partiden koparak Büyük Birlik Partisi'ne geçti.

1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisinden İzmir milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Bu partide istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

4abdb942-6166-4d16-900c-7db3462c9447.webp

Son Haberler
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!