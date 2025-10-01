Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti

Ökkeş Şendiller, hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖKKEŞ ŞENDİLLER KİMDİR?

Maraş Katliamı'ndan sonra Adana Sıkıyönetim Mahkemesinde açılan davada bir numaralı sanık olduğu bildirildi.

Maraş olayları sırasında sinemaya bomba atarak halkı galeyana getirme suçu isnad edildi ancak Şendiller beraat etti.

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Maraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.

Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra partiden koparak Büyük Birlik Partisi'ne geçti.

1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisinden İzmir milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Bu partide istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.