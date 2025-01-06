Oklahoma City, Boston Celtics'i mağlup edip galibiyet serisini 15 maça çıkarttı

Oklahoma City Thunder, 1996 yılında Seattle Supersonics olarak 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak, 17 dakika önce oynanan son maçlarında Boston Celtics’i 105-92 mağlup ederek tarihindeki 15. ardışık galibiyetini almayı başardı. Bu, hem takım için hem de oyuncular açısından unutulmaz bir başarıydı.

Shai Gilgeous-Alexander, Thunder adına geceyi 33 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tamamladı. Özellikle hücumda gösterdiği üstün performansla takımına galibiyetin kapılarını aralayan Gilgeous-Alexander, sezon boyunca ortalama 31.3 sayı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Thunder oyuncusu Luguentz Dort, galibiyetin ardından "Çok eğleniyoruz, takım arkadaşlarımızın başarısını kutlamak için her zaman sahadayız. Yıllardır bu kimyayı oluşturduk ve şu anda harika bir uyum içindeyiz" diyerek takımlarının moral seviyesinin zirveye ulaştığını vurguladı. Dort, karşılaşmada 14 sayı kaydetti.

Maçta Thunder, ikinci çeyrekte 13 sayı geride kalmıştı, ancak bunun üstesinden gelerek maçı kazandı. Bu galibiyet, Oklahoma City için son dört maçta da geriden gelerek kazanılan bir zafer oldu. Üst üste gelen bu galibiyetlerle takım, Batı Konferansı’ndaki liderliğini sürdürdü.

Boston Celtics ise bu sezon bir yarıda 44 sayıdan daha az atmamıştı, ancak Oklahoma City’nin savunması karşısında bu gece sadece 27 sayı üretebildi. Celtics, şampiyonluk savunmalarını yaparken beklenmedik bir düşüş yaşadı.

Bu zaferle Thunder’ın sezon içindeki genel galibiyet durumu 30-5 oldu ve Batı Konferansı’ndaki farkı artırdılar. Thunder’ın başarısı, doğu konferansının güçlü ekiplerinden Cleveland Cavaliers ile oynanacak bir sonraki maç öncesi önemli bir moral kaynağı oldu. Cleveland, son olarak Charlotte Hornets’i 115-105 yenerek 10. galibiyetini aldı.

Bugünler, Thunder için gerçekten unutulmaz bir dönemeç. Efsanevi bir galibiyet serisiyle, bu takım şampiyonluk yarışındaki iddialarını her geçen gün daha da güçlendiriyor.