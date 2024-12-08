Okolie rakibini ilk rauntta nakavt etti

Okolie, Londra’daki OVO Arena'da gerçekleşen karşılaşmada, rakibine mükemmel bir sağ direk atarak, Muhamed’i 46 saniye kala yere serdi. Her iki boksör de yalnızca bir kez mağlup olmuştu, ancak Muhamed bu seviyeye çıkmaya yeterli olmadı. Yerdeki rakibini sekizinci sayıya kadar kaldırmayı başaran Muhamed, hakemin uyarısıyla maçı kaybetti. Okolie, dövüş sonrası yaptığı açıklamada, "Onları vurduğum anda düşüyorlar. Dünyanın en iyilerine karşı hazır olduğumu biliyorum," dedi.

Okolie, 2023 yılında Chris Billam-Smith’e karşı kaybettiği WBO kruvazör siklet şampiyonluğunun ardından siklet değiştirerek, Mayıs ayında WBC köprü siklet şampiyonluğunu kazandı. Ardından tanınmış promotör Frank Warren ile anlaşarak ağır sıklete adım attı.

Ağır sıklet dönüşümü sırasında fiziksel olarak büyük değişiklikler geçiren Okolie, pazar günü tartıda 18st 6lb (yaklaşık 118 kilogram) ile tartıldı. Bu, kruvazör sikletteki son maçına göre 2.5 taş (yaklaşık 15 kilogram) daha ağırdı. Okolie, yeni kilosu hakkında şunları söyledi: "O eski kiloyu yapmak beni çok yoruyordu. Şimdi her raunt patlayıcı olabiliyorum ve ardından toparlanabiliyorum."

Okolie'nin ağır sıkletteki yeni stiline eleştiriler de geldi. Daha önce, maçlarda aşırı kavrayış ve yakın dövüş yapma tarzı nedeniyle sıkça eleştirilmişti. Ancak bu karşılaşmada, Okolie, sıkı bir performans sergileyerek izleyicilere etkileyici bir gösteri sundu.

Okolie'nin hedefi, 2025’te büyük maçlarla ilerlemek. Promotör Frank Warren, Okolie'nin daha büyük rakiplerle karşılaşacağını ve 2025’te heyecan verici karşılaşmaların kendisini beklediğini belirtti.

DİĞER MAÇLAR

Ana etkinlikte, Denzel Bentley, Brad Pauls'ı puanla yenerek Britanya ve Avrupa orta siklet şampiyonluklarını kazandı ve ikinci dünya şampiyonluğu mücadelesine doğru ilerliyor. Bentley, 10. rauntta Pauls’ı bir jab ile düşürdü ve maçtan galip ayrıldı. Diğer bir karşılaşmada, David Adeleye, Solomon Dacres'i ilk rauntta nakavt ederek dikkatleri üzerine çekti.