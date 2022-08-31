﻿Ökse otu çayı nelere iyi gelir?

Ökse otu parazit bir yaşam sürüyor. Toprakta kendiliğinden ortaya çıkıyor, kimi zaman da özellikle elma ağaçlarının dallarında bitiveriyor

Özündeki organik bileşikler ve kimyasallar, epilepsi, kanser tedavisinde destek kuvvet görevi görüyor.

ÖKSE OTUNUN YARARLARI



Özü kan basıncını düşürüyor, hipertansiyonun etkisini azaltarak felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabiliyor.

Boğaz ağrısı ve öksürüğü kesiyor

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Krampların önüne geçiyor.

Adet döneminde destek oluyor.

Baş ağrılarına iyi geliyor.

Uyku getiriyor.



Meme, yumurtalık ve akciğer kanseri olan 220 hastayı kapsayan bir çalışma, ökse otu verilen hastaların daha az yorgunluk, uykusuzluk, anoreksiya ve bulantı yaşadığını gösterdi..

Bunların yanı sıra, ökse otu beyin tümörü gelişimini de önlüyor.