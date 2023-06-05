Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor

Ölümcül sonuçları olan horlamaya iyi gelen ökse otunun faydaları dikkat çekti.

Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ökse otunun faydaları dikkat çekti.

HORLAMAYA BÖYLE İYİ GELİYOR

Yatmadan önce içilen bir fincan ökse otu çayı sinirleri yatıştırır, dinlendirici bir uyku uyumanızı sağlar ve solunum sıkıntılarını yatıştırır. Böylece uyku sırasında ortaya çıkan horlama veya nefes düzensizlikleri gibi problemleri azaltır.

HORLAMA NEDİR?

Uyku sırasında yutak bölgesinde, yumuşak damak, küçük dil ve bademciklerde oluşan gevşeme ile birlikte bu bölgedeki yumuşak doku, solunuma bağlı olarak titrer. Titreşimin etkisiyle yumuşak dokunun çıkarttığı ses horlama olarak tanımlanır.

ÖKSE OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ökse otunun demlenme şekli de diğer şifalı bitkilerin demlenme şekline benzer:

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.

Bu çay öksürüğe ve bronşite iyi gelir, astım tedavisine yardımcı olur, sinirleri yatıştırır ve mide kasılmalarını yatıştırır.

İlgili Haberler
Ökse otu kansere iyi geliyor
Ökse otu neye iyi geliyor
Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Ukrayna: Ordu, doğu cephesinde ilerliyor Dünya
Ukrayna: Ordu, doğu cephesinde ilerliyor
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Güncel
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar' Spor
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar'
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman? Keşfet
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman?
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü Dünya
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü