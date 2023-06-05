Ökse otu neye iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan yüksek tansiyona iyi gelen ökse otunun faydaları dikkat çekti.

Ökse otu neye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ökse otunun faydaları dikkat çekti.

ÖKSE OTU NEDİR?

Ökse otugiller familyasından; genç sürgünleri yeşil, ufak çalı halinde bir bitkidir. Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu yurdumuzda doğal olarak yetişir. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine adı verilen gayet yapı kan, elastiki, yumuşak bir reçine vardır.

ÖKSE OTUNUN FAYDALARI

-Ökse otu faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Bu özelliği aynı zamanda kanser tedavisinde kullanılmasını da sağlar.

- Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir.

-Kalbin atışlarını artırır.

-Damar kireçlenmesinde faydalıdır.

-Sara ve Akciğer kanamalarında kullanılır. Spazmları giderir.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Ökse otu boğaz ağrısı, öksürük ve bronşiyal iltihaplanma durumlarında tahrişi yatıştırır, göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissini azaltmaya yardımcı olur.

-Yatmadan önce içilen bir fincan ökse otu çayı sinirleri yatıştırır, dinlendirici bir uyku uyumanızı sağlar ve solunum sıkıntılarını yatıştırır. Böylece uyku sırasında ortaya çıkan horlama veya nefes düzensizlikleri gibi problemleri azaltır.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde zararlıdır. Bilinci uyuşturur. Adaleleri zayıflatır ve ishal yapar.

ÖKSE OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ökse otunun demlenme şekli de diğer şifalı bitkilerin demlenme şekline benzer:

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.

Bu çay öksürüğe ve bronşite iyi gelir, astım tedavisine yardımcı olur, sinirleri yatıştırır ve mide kasılmalarını yatıştırır.

İlgili Haberler
Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor
Ökse otu yüksek tansiyonu böyle düşürüyor
İşte iştah körelten bitkiler
Limon Otu nelere iyi gelir
Beyni yenileyen 4 bitki
Eşek otu cilde iyi geliyor
Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Ukrayna: Ordu, doğu cephesinde ilerliyor Dünya
Ukrayna: Ordu, doğu cephesinde ilerliyor
Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Güncel
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar' Spor
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar'
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman? Keşfet
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman?
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü Dünya
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü