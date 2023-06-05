Ökse otu neye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ökse otunun faydaları dikkat çekti.

ÖKSE OTU NEDİR?

Ökse otugiller familyasından; genç sürgünleri yeşil, ufak çalı halinde bir bitkidir. Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu yurdumuzda doğal olarak yetişir. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine adı verilen gayet yapı kan, elastiki, yumuşak bir reçine vardır.

ÖKSE OTUNUN FAYDALARI

-Ökse otu faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi de yer alır. Bu özelliği aynı zamanda kanser tedavisinde kullanılmasını da sağlar.

- Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir.

-Kalbin atışlarını artırır.

-Damar kireçlenmesinde faydalıdır.

-Sara ve Akciğer kanamalarında kullanılır. Spazmları giderir.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Ökse otu boğaz ağrısı, öksürük ve bronşiyal iltihaplanma durumlarında tahrişi yatıştırır, göğüsteki rahatsızlığı ve sıkışıklık hissini azaltmaya yardımcı olur.

-Yatmadan önce içilen bir fincan ökse otu çayı sinirleri yatıştırır, dinlendirici bir uyku uyumanızı sağlar ve solunum sıkıntılarını yatıştırır. Böylece uyku sırasında ortaya çıkan horlama veya nefes düzensizlikleri gibi problemleri azaltır.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı takdirde zararlıdır. Bilinci uyuşturur. Adaleleri zayıflatır ve ishal yapar.

ÖKSE OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ökse otunun demlenme şekli de diğer şifalı bitkilerin demlenme şekline benzer:

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.

Bu çay öksürüğe ve bronşite iyi gelir, astım tedavisine yardımcı olur, sinirleri yatıştırır ve mide kasılmalarını yatıştırır.