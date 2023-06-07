Öksürenlerin dikkatine

İşte sürekli öksürenlere bitkisel bir öksürük şurubu tarifi

Öksürenlerin dikkatine

Öksürük, esasında akciğerleri mekanik, kimyasal ve termal etkenlere karşı koruyan karmaşık refleks bir olaydır ve bu yönüyle solunum sisteminin savunma mekanizmalarından biridir. Solunum yolu hastalıklarının belirtileri arasında yer alan öksürük diğer belirtiler hafiflemesine rağmen devam edebilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Ahmet Rasim Küçükusta, doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu tarifi...

BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU

Küçükusta; öksürük şuruplarının dünyanın etkinliği kanıtlanmamış, üstelik pek çok yan etkileri de olan ilaçlarının başında geldiğini, öksürüğün bir hastalık değil onlarca hastalığın belirtilerinden biri olduğunu, öksürüğü kesici ilaç yazmak yerine öksürüğün sebebini bulmak ve onu ortadan kaldırmaya yönelik tedaviler uygulamanın daha doğru olduğunu savunuyor.

Öksürüğe sebep olan esas hastalığın tedavisinin yanı sıra hastalarına bol sıvı almalarını; soludukları havanın nemli olmasını; ıhlamur, ada çayı, nane limon çayları içmelerini ve üzerine biraz zencefil eklenmiş bir tatlı kaşığı bal yemelerini tavsiye ediyor. Küçükusta, balın özellikle küçük çocuklarda çok sık görülen solunum yolları enfeksiyonlarında çok faydalı olduğunu söylerken, bunu hem kendi gözlemlerine dayandırıyor hem de bunu doğrulayan bilimsel araştırmalar olduğunu belirtiyor.

BİTKİSEL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

Küçükusta; içerisinde efedrin ve dekstrometorfan gibi vücut için zararlı olabilecek kimyasallar, yapay renklendirici ve aromalar olan öksürük şurupları yerine, tamamen doğal, bitkisel ve şifalı bir ev yapımı öksürük şurubu tarifini verdi.

MALZEMELERİ

15 gram tarçın
60 ml limon suyu
240 ml bal
1 litre şişe suyu
100 gram rendelenmiş zencefil kökü
225 gram papatya çiçeği
30 gram hatmi kökü tozu

YAPILIŞI

Orta boy bir tencereye suyu ve bitkileri koyun, yüksek ateşte kaynatın. Kaynama noktasına gelip fokurdamaya başlayınca kısık ateşe getirin. Su miktarı yarıya inene kadar karışımı kısık ateşte tutun (Bitkileri süzdükten sonra yaklaşık 1 bardak sıvıya ihtiyacınız olacak). Karışımı süzgeçten süzerek bitkileri süzün ve ayırın. Sıvı karışım hala ılıkken (kaynamıyor olmalı), limon suyu ve balı ekleyip iyice karıştırın. Karışımı hava geçirmeyen cam bir kavanoza koyarak buzdolabında 2 ay boyunca saklayabilirsiniz.

KULLANILIŞI

Öksürük ortaya çıktığında, hazırladığınız bu karışımdan çocuklara günde 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Büyükler ise 1 yemek kaşığı kadar yiyebilir.

YARARLARI

Birçoğumuzun bildiği gibi bal öksürük yatıştırıcı doğal bileşenlere sahip. Zencefil ise balgam söktürücü özellikler taşıyor. Papatya kasları gevşetiyor, böylelikle boğazdaki gıcığı rahatlatıyor, ayrıca dinlendirici bir uyku için de bire bir. Hatmi kökü tüm bitkiler arasında en yüksek oranda göğüs yumuşatıcı, tahriş giderici ve mukoza koruyucu etkiye sahip. Tarçın ise hem lezzet katmak hem de bağışıklık sistemini desteklemek için şuruba ekleniyor.

Uyarı: Bu şurup bal içerdiğinden 1 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir.

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