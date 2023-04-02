Öksürüğe çözüm: Siyah turplu bal

Öksürük sizi çok zorluyor olabiliyor. Uzun zaman süren ve bir türlü geçmek bilmeyen öksürük için en etkili doğal formül siyah turp ve bal. Bu kürü düzenli olarak yaptığınızda inatçı öksürükten kurtulmanız mümkün.

İşte o tarif:

Siyah turpun baş kısmını kapak gibi kesin. Alt kısmından da derin olmamak kaydıyla biraz kesin. İçini sebze oyacağıyla oyun. Turpun duvarlarını çok inceltmeyin. Turpu bir bardağın içine oturtun. İçini kaliteli bir balla doldurun. Turpun üst kısımdan kestiğiniz parçasını kapak gibi kapatın. En az 1 gece dışarıda bekletin. Bekledikçe, turp kendi öz suyuyla beraber bardağa akmaya başlayacaktır. Bardakta biriken sudan günde 2-3 kaşık içmeniz yeterli olacak.