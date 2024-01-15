Öksürüğü önlemenin yolları

BİTKİ ÇAYLARI
Adaçayı, nane limon çayı, papatya çayı ve yeşil çay gibi sıcak içecekler boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur.
BAL
Bal, özellikle ılık su veya çay ile tüketildiğinde, boğaz ağrısını hafifletir ve öksürüğü azaltabilir.
ZENCEFİL
Anti-inflamatuar özellikleri ile bilinen zencefil, öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.
BUHAR
Sıcak bir duş almak veya buhar makinesi kullanmak, solunum yollarını nemlendirerek öksürüğü rahatlatabilir.
TUZLU SU İLE GARGARA
Tuzlu su ile gargara yapmak, boğazdaki tahrişi önler dolayısıyla öksürük kesilmiş olur.
NEMLENDİRİCİ CİHAZLAR
Kuru hava, öksürüğü tetikleyebilir. Nemlendirici cihazlar kullanarak evin havasını nemlendirmek faydalı olabilir.
C VİTAMİNİ
C vitamini tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürüğe karşı koruma sağlayabilir.