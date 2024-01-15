Öksürüğü önlemenin yolları

BİTKİ ÇAYLARI

Adaçayı, nane limon çayı, papatya çayı ve yeşil çay gibi sıcak içecekler boğazı rahatlatır ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur.

BAL

Bal, özellikle ılık su veya çay ile tüketildiğinde, boğaz ağrısını hafifletir ve öksürüğü azaltabilir.

ZENCEFİL

Anti-inflamatuar özellikleri ile bilinen zencefil, öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.

BUHAR

Sıcak bir duş almak veya buhar makinesi kullanmak, solunum yollarını nemlendirerek öksürüğü rahatlatabilir.

TUZLU SU İLE GARGARA

Tuzlu su ile gargara yapmak, boğazdaki tahrişi önler dolayısıyla öksürük kesilmiş olur.

NEMLENDİRİCİ CİHAZLAR

Kuru hava, öksürüğü tetikleyebilir. Nemlendirici cihazlar kullanarak evin havasını nemlendirmek faydalı olabilir.

C VİTAMİNİ

C vitamini tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirerek öksürüğe karşı koruma sağlayabilir.