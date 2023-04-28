Öksürüğün ilacı ballı kahve mi

Solunum yolları enfeksiyonunu takiben ortaya çıkan öksürük tedavisinde ballı kahvenin kortizondan bile etkili olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Öksürüğün ilacı ballı kahve mi

İngiliz tıp dergisi Primary Care Respiratory Journal’da yayınlanan İranlı doktorların yaptığı araştırmada üç haftadan fazla devam eden öksürük şikayeti olan 55’i erkek 97 hasta üç gruba ayrıldı. Birinci gruba içinde 500 gram bal ve 70 gram hazır kahve, ikinci gruba içinde 320 miligram bir kortizon olan ‘prednizolon’ üçüncü gruptakilere ise içinde balgam söktürücü ‘guaifenesin’ bulunan 600 gramlık macunlar verildi.

Hastalardan üç macunu bir çorba kaşığı alarak bir bardak sıcak suda eriterek bir hafta boyunca 8 saat arayla günde üç defa içmeleri istendi. Öksürük skorları ballı kahve içen grupta tedavi öncesi 2.9’ken tedavi sonrası 0.2’ye, kortizon içen grupta 3 olan skor tedavi sonrası 2.4’e, guaifenesin içen grupta ise tedavi öncesi 2.8 olan öksürük şiddeti 2.7 olarak tespit edildi.

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