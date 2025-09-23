Öksürüğünün nedeni doktorları da şaşırttı!

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden öksürüğün sebebinin, kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Dr. Aşkın’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bronkoskopi işlemiyle gıda artığı başarıyla çıkarıldı. Müdahale sonrası hastanın öksürüğü tamamen geçti. Sağlığına kavuşan hasta, hekimine ve hastane ekibine teşekkür etti.



"KAMERAYLA GİRİNCE YABANCI CİSİM GÖRDÜK"



Dr. Ömer Emre Aşkın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elli yaşında kadın hastamız vardı. Bir buçuk yıldır devam eden öksürük şikâyetiyle tekrarlı hastane başvurularında çözüm alamadıktan sonra tarafımıza muayeneye geldi. Geçmeyen öksürük sebebiyle yaptığımız tetkiklerde, tomografisinde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi dediğimiz işlemle, kamerayla akciğerlerine girerek bir yabancı cisim gördük. Muhtemelen gıda artığıydı. Onu bronkoskopi ile çıkardık. Hastamızın şikâyetleri inşallah bundan sonrasında geçecektir. Kontrollerimiz ve takibimiz tabii ki devam edecek. Böyle bir şeye vesile olup şifa olabildiysek ne mutlu bize. Öksürükte böyle bir şey yapmak gereklidir diye bir sonuç çıkaramayız. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey gerektiği için bu işlemi yaptık. Fakat böyle şikâyeti olan vatandaşların da göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalarını öneririz.

"HEP ASTIM OLDUĞUMU SÖYLEDİLER AMA..."



Tedavi sonrası sağlığına kavuşan hasta ise duygularını şöyle dile getirdi:

“Bir buçuk senedir üzgündüm. Astım dediler, astım değilmiş. Çok doktora gittim, sonuç yoktu. Hep astım olduğunu söylediler. Kalbimde bir leke olduğunu söylediler. Göğsümde bir leke olduğunu söylediler. Yüzde 97 kanserden şüphelendiler. Hiçbiri değilmiş. Akciğerimde yabancı bir cisim varmış, onu gördüler. Ömer Bey’den Allah razı olsun. Onun sayesinde üzgünlükten de kurtuldum. Onun sayesinde de çok şükür düzeldim.”

