﻿Öksürük nasıl önlenir?

Öksürük tam da bu mevsimde artan bir rahatsızlık. Evde veya iş yerinde öksürüğe neden olan herhangi bir tahriş edici varsa, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Öksürük belirli bir alerjiden kaynaklanıyorsa, yine bundan kaçınmak gerekir. Örneğin, polen nedeniyle saman nezlesi olunduysa dışarı çıkmamakta yarar var. Daha doğrusu hava durumu günlük olarak kontrol edilmeli.

Hava nemlendiricisi veya buharlı bir duş, burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur ve sürekli öksürükten kronik olarak tahriş olan boğaz ile hava yollarını rahatlatabilir.

Kronik öksürüklerde ise mutlaka doktora gidilmelidir. Öksürüğün tıbbi nedeni bulunduktan sonra, aşağıda belirtilen yöntemlerden doktorun tavsiye ettikleri ile öksürüğün hafifletilmesi kolaylaştırılabilir.

Mukus veya balgam üreten verimli öksürük türü buharlı ortamlar yardımıyla düzelebilir. Sıcak bir duş veya banyoyu buharla doldurmak ve semptomlar geçene kadar bu buharda birkaç dakika kalmak işe yarayacaktır.

Öksürük ya da soğuk algınlığı olanlar mutlaka yeterli sıvı almak çok önemli. Oda sıcaklığındaki içecekler öksürük, burun akıntısı ve hapşırmayı hafifletebilir. Bunun için saf et veya tavuk suyu, bitkisel çaylar, kafeinsiz siyah çay, ılık su veya meyve sularının etkili olduğu görülmekte. Başta yoğurt olmak üzere probiyotik bakımından güçlü gıdalar tüketmek öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Tek başına bal iltihaplı bir boğazı rahatlatır ve öksürük sıklığını azaltabilir. Ancak bal botulizm riski nedeniyle 1 yaşın altındaki çocuklara kesinlikle verilmemelidir.

Kekik mutfakta olduğu kadar tıpta da önemli bir yere sahip, öksürük, boğaz ağrısı bronşit ve sindirim sorunlarında yardımcı olur. Kekik içeren bir öksürük şurubu ya da bir fincan sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek yapılan kekik çayı, 10 dakika demlendikten sonra süzülüp kullanılabilir.

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisi olarak uzun süredir kullanılan bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Müsilaj, boğazı kaplayan kalın, yapışkan bir maddedir. Kurutulmuş bitki veya torbalanmış çay olarak mevcut olan kökü sıcak suya koyduktan sonra sıcak ya da ılık olarak içmek etkili olabilir.

Tuzlu su gargarası boğaz ağrısı ve ıslak öksürük için kullanılan destekleyici tedaviler arasında en etkili olanlardan biridir. Tuzlu su, boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır ve bundan kaynaklanan öksürük azalır.

Yarım çay kaşığı tuzu eriyene kadar bir bardak ılık suya karıştırmak gargara için yeterlidir. Tuzlu suyu ağzın arkasında birkaç dakika beklettikten sonra tükürmek gereklidir. Gargara öksürük düzelene kadar her gün birkaç kez tekrarlanabilir.

Asit reflü çok yaygın bir öksürük nedenidir. Reflüyü tetikleyecek gıdalardan kaçınmak, bu durumu ortadan kaldırmanın ve bundan kaynaklanan öksürüğü azaltmanın en iyi yollarından biridir. Her bireyin kaçınması gereken farklı reflü tetikleyicileri olabilir. Bunların belirlenmesi için bir hekime başvurmak çok faydalı sonuçlar verecektir.

Sigarayı bırakmak öksürüğün kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için her zaman en iyi yoldur. Aynı zamanda nefes borusu ve akciğerlerin sağlığı için de her zaman en iyi seçenektir. Sigara kullanmak o ana kadar ciğerlerinize kronik olarak zarar verse ve her gün öksürüyor olsanız bile bırakmanız durumunda başka bir tedavi gerektirmeden öksürüğünüz iyileştirebilir. Pasif içicilikten mutlaka kaçınılmalıdır.

Öksürükler genelde gece saatlerinde uyku pozisyonu için yatağa uzanıldığında artar. Bunun nedeni öksürüğe neden olan mukusun ya da irritantların düz zeminde geniz arkasına kolaylıkla akmasıdır. Geceleri gelen yoğun öksürük yüksek bir ya da iki yastık kullanarak başının gövdeden yukarıda kalmasını sağlamak gibi çok basit bir yöntemle azaltılabilir.

Öksürük için damla ve sert, emilimli şeker kullanımı tükürük üretimini arttırır, bu da kuru öksürük ile boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Ancak üç yaşın altındaki çocuklara bu sert şekerleri boğulma riski nedeniyle asla vermemelisiniz.

Zencefil, antienflamatuar özelliklere sahiptir. Kuru öksürük ve astım öksürüğünün yanı sıra görülebilen bulantıyı ya da ağrıyı hafifletebilir. Bir bardak sıcak suya 20-40 gram taze zencefil dilimi eklemek ve bir kaç dakika demlemek rahatlatıcı bir çay üretebilir. Zencefilin yoğun tadını yumuşatmanın yanı sıra öksürüğü daha da hafifletmek için özellikle bal ya da limon suyu eklenebilir.