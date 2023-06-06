Öksürük otu çıbanlara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan öksürük otunun faydaları dikkat çekti.

ÇIBANLARA BÖYLE İYİ GELİYOR

Öksürük otu; Yaralar, çıbanlar, böcek sokmaları gibi durumlarda bazı yörelerde merhem olarak kullanılmaktadır.

ÇIBAN NEDİR?

Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır. Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.

NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Evde Öksürük Çayı Hazırlamak İçin:

Öksürük Çayı: Balgam söktürücü öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız, öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak, sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir.