Öksürük otu kronik bronşite iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Öksürük otu; Kronik ve akut bronşite karşı etkilidir. Bronşları açar.

KRONİK BRONŞİT NEDİR?

Bronşit, akciğerlerdeki hava dolu bronşiyal tüp iç yüzeylerindeki iltihaplanmayla ortaya çıkan ve genellikle kış aylarında yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Bronşitin akut ve kronik olmak üzere iki çeşidi vardır.

Akut bronşit, soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Kronik bronşit ise daha ciddi durumlarda görülür ve bronşların içindeki iltihabın sürekli olduğu durumlara karşılık gelir.

Uzun süredir sigara kullanan kişilerde KOAH öncesinde yaygın olarak görülen kronik bronşit, akut bronşitten farklıdır. Akut bronşit genellikle 10 gün içinde tedavi edilir, kronik bronşit ise tekrarlayan nöbetler halinde devam eder ve vücutta kalıcı hasar bırakabilir. Akut bronşitin aksine, kronik bronşit hayati önem taşır ve bu nedenle tedavi gerektirir.

ÖKSÜRÜK OTU NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Evde Öksürük Çayı Hazırlamak İçin:

Öksürük Çayı: Balgam söktürücü öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız, öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak, sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir.