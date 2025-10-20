Tarihin derinliklerinden gelen ve halk arasında "babaanne tarifi" olarak bilinen bal ve limonlu su karışımının, solunum yolu rahatsızlıkları tedavisindeki etkinliği bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Yapılan çalışmalar, bu basit içeceğin inatçı öksürük, balgam ve hırıltı gibi semptomları önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

ABD'Lİ UZMANLAR VERİLERİ AÇIKLADI

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) önde gelen tıp kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, balın öksürük kesici gücüne vurgu yaptı.

Mayo Clinic uzmanları, sıcak limonlu su ile karıştırılmış balın, boğazı yatıştırmak için uzun zamandır kullanılan geleneksel bir yöntem olduğunu ifade etti. Hatta, balın tek başına bile etkili bir öksürük kesici olabileceği belirtildi.

DR. RİCHARD S. IRWİN ONAYLADI

ABD'nin Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden (UMass Chan Medical School) Pulmonoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Richard S. Irwin, kronik öksürük alanındaki kapsamlı çalışmalarıyla tanınan bir isim.

Dr. Irwin, kronik ve açıklanamayan öksürük tedavisine yönelik bilimsel çalışmalarda doğal demulsanların (yatıştırıcı maddelerin) önemine dikkat çekmişti. Her ne kadar geleneksel yöntemlerin temel tedavi olmadığı belirtilse de, balın boğazı kaplayarak öksürük refleksini yatıştırma özelliğine sahip olduğunu ifade etti.

PİYASADA BULUNAN İLAÇLARLA KARŞILAŞTIRILDI

Önemli bir sistematik inceleme ve meta-analiz de bu doğal formülün gücünü gösterdi. Cochrane Kütüphanesi'nde yayımlanan ve çocuklarda akut öksürük üzerine balın etkilerini inceleyen bir çalışma, balın, piyasada yaygın olarak bulunan öksürük kesici bir bileşen olan dekstrometorfan kadar etkili olduğunu bildirdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DE ÖNERDİ

Elde edilen bilimsel bulgulara paralel olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahi, 1 yaşından büyük çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olarak balın kullanılmasını tavsiye etti.

Balın içerdiği antimikrobiyal ve anti-enflamatuar bileşikler sayesinde boğazdaki tahrişi azalttığı ve mikroplarla mücadeleye destek olduğu vurgulandı.

Limonda bulunan C vitamini ise bağışıklık sistemini destekleyen ve antioksidan özellik gösteren bir bileşen olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bu basit ve erişilebilir doğal çözümün, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı öksürük şikayetlerinin yönetimi için ilaçlara alternatif ya da tamamlayıcı bir yol sunduğunu ifade etti. Ancak, botulizm riski nedeniyle balın kesinlikle 1 yaşından küçüklere verilmemesi gerektiği uyarısını yinelediler.