Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı

Şırnak Devlet Hastanesi’nde öksürük nedeniyle tedavi gören 26 yaşındaki Uğur Artak’ın göğsünde timüs bezi kitlesi olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı

Artak, 2 ay boyunca farklı illerdeki hastanelere başvurmasına rağmen şikayetlerinden kurtulamamıştı.
Sonunda Şırnak Devlet Hastanesi’ne gelen Artak, burada yapılan röntgen incelemesinde göğsünde bir kitle olduğunu öğrendi.

Artak, Şırnak’ta ilk kez uygulanan kapalı yöntemle timüs bezi kitlesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Timüs bezi, iman tahtası kemiği ile kalp arasında bulunan ve çocukluk çağında büyük olan ancak yaş ilerledikçe küçülen bir organdır. Nadiren de olsa bu bezden kaynaklanan kitleler görülebilmektedir.
Bu kitleler cerrahi olarak riskli bir bölgede yer aldığı için kapalı yöntemle çıkarılması gerekmektedir.
Kapalı yöntemle yapılan ameliyat, hastaların daha az ağrı duymasını, hastanede daha kısa süre kalmasını ve göğüs önünde büyük bir yara izi oluşmamasını sağlamaktadır. Bu teknik, büyük ve tecrübeli merkezlerde yapılabilen bir tekniktir.

Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde görevli Op. Dr. Sezer Aslan, Şırnak’ta böyle bir ameliyatı ilk defa gerçekleştirdiklerini söyledi. Aslan, “Büyük merkezlerde edindiğimiz tecrübe ile bu ameliyatı Şırnak’ta yaptık. Artık hastalarımız bu ameliyat için başka yerlere gitmelerine gerek kalmadan burada tedavi olabilecekler” dedi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Uğur Artak ise, “Öksürük için geldim ama göğsümde kitle olduğunu tesadüfen öğrendim. Şu an iyiyim çok şükür. 2 ay boyunca öksürükten çok çektim” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü Gündem
Sivas’ta boş arazide bulundu. Tavra Deresi’nin etrafını beyaza bürüdü
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü Gündem
Litvanyalı turist tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde öldü
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı Magazin
Minik Kurt Efe'ye doktor amcaları uff yaptı
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret Dünya
Irak Savunma Bakanı Abbasi'den Türkiye'ye resmi ziyaret
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı Gündem
Yağış vurdu rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi Spor
Hırvatistan Türkiye maçına yoğun ilgi: Biletler 8 dakikada tükendi