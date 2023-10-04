Öksürük şikayetiyle gitti. Hayatının şokunu yaşadı

Artak, 2 ay boyunca farklı illerdeki hastanelere başvurmasına rağmen şikayetlerinden kurtulamamıştı.

Sonunda Şırnak Devlet Hastanesi’ne gelen Artak, burada yapılan röntgen incelemesinde göğsünde bir kitle olduğunu öğrendi.

Artak, Şırnak’ta ilk kez uygulanan kapalı yöntemle timüs bezi kitlesi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Timüs bezi, iman tahtası kemiği ile kalp arasında bulunan ve çocukluk çağında büyük olan ancak yaş ilerledikçe küçülen bir organdır. Nadiren de olsa bu bezden kaynaklanan kitleler görülebilmektedir.

Bu kitleler cerrahi olarak riskli bir bölgede yer aldığı için kapalı yöntemle çıkarılması gerekmektedir.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyat, hastaların daha az ağrı duymasını, hastanede daha kısa süre kalmasını ve göğüs önünde büyük bir yara izi oluşmamasını sağlamaktadır. Bu teknik, büyük ve tecrübeli merkezlerde yapılabilen bir tekniktir.

Şırnak Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde görevli Op. Dr. Sezer Aslan, Şırnak’ta böyle bir ameliyatı ilk defa gerçekleştirdiklerini söyledi. Aslan, “Büyük merkezlerde edindiğimiz tecrübe ile bu ameliyatı Şırnak’ta yaptık. Artık hastalarımız bu ameliyat için başka yerlere gitmelerine gerek kalmadan burada tedavi olabilecekler” dedi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Uğur Artak ise, “Öksürük için geldim ama göğsümde kitle olduğunu tesadüfen öğrendim. Şu an iyiyim çok şükür. 2 ay boyunca öksürükten çok çektim” diye konuştu.

