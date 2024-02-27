Öksürük şurubu ölüm saçtı. 68 çocuk öldü

Özbekistan öksürük şurubuna bağlı çocuk ölümleriyle çalkalanıyor. Mahkeme, 68 çocuğun kontamine öksürük şurubuna bağlı ölümü nedeniyle 23 kişiyi hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.

Konuyla bağlantılı kişilere verilen cezalar 2 ila 20 yıl arasında değişirken, sanıklar vergi kaçakçılığı, sahte ilaç satışı, görevi kötüye kullanma, ihmal, sahtecilik ve rüşvet suçlarıyla yargılandı.

68 ÇOCUK ÖLDÜ

6 ay süren davanın başlangıcında öksürük şurubuna bağlı 65 ölüm kaydedildi, son duruşmada üç ölüm daha bildirildi.

Hindistan'da Marion Biotech tarafından üretilen şuruplar, Özbekistan'da Quramax Medical tarafından dağıtıldı.

Mahkemenin verdiği en uzun ceza olan 20 yıl, Quramax Medical'de yönetici müdür olan Singh Raghvendra Pratar'a verildi.

ÇOCUKLARIN AİLELERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ambronol ve Dok-1 Max adlı iki şurubun "kabul edilemez miktarda" kirletici madde içerdiğini açıklarken, Marion Biotech firması yöneltilen iddiaları reddederek bulguları yalanladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı da şurubun üretimini durdururken şirketin lisansı da askıya alındı. Mart ayında üretim lisansları "kalıcı olarak" iptal edildi.

Mahkeme, ölen 68 çocuğun ailelerinin her birine 80 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Aynı meblağ, öksürük şurubunu tükettikten sonra sakat kalan dört çocuğun ailesine de ödenecek.