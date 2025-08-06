Öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı!

Kaynak: DHA
Öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, anne ve babası elektrik tellerine çarpıp öldüğü değerlendirilen yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından koruma altına alındı. Henüz 1 aylık olan yavru leylek, uçmayı öğrendikten sonra, Afrika'ya göç etmesi için doğaya salınacak.

Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde, geçen hafta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü.

Henüz bir aylık olan yavru leyleği bulan mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Himmet İzmir'e bildirdi. Muhtar Himmet İzmir'in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi'ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı. Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, uçma yeteneği kazanana kadar EKODOSD gönüllülerinin koruması altında olacak. Yavru leylek daha sonra Afrika'ya göç etmesi için doğaya salınacak.

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