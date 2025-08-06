Öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı!

Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde, geçen hafta elektrik direklerinin üzerine kurulu olan yuvaların birinden yere yavru leylek düştü.

Henüz bir aylık olan yavru leyleği bulan mahalle sakinleri, durumu mahalle muhtarı Himmet İzmir'e bildirdi. Muhtar Himmet İzmir'in haber vermesi üzerine Turanlar Mahallesi'ne giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yavru leyleği teslim aldı. Anne ve babası elektrik tellerine çarparak öldüğü tahmin edilen yavru leylek, uçma yeteneği kazanana kadar EKODOSD gönüllülerinin koruması altında olacak. Yavru leylek daha sonra Afrika'ya göç etmesi için doğaya salınacak.